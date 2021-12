Un terremoto in pianura Padana è quanto di più remoto si possa immaginare. Eppure è successo. L’evento ha scosso non solo fisicamente ma anche psicologicamente i Lombardi. Per capire come mai sia accaduto Ilgiorno.it si avvale dell’aiuto di Carlo Doglioni e Salvatore Stramondo, rispettivamente presidente e direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Ingv.

