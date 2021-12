(LaPresse) Nel giorno dell'Immacolata, Torino si è svegliata sotto un manto di neve. Come previsto dal meteo, sul capoluogo piemontese sono caduti i primi fiocchi, che hanno imbiancato strade, auto e tetti delle case. Nel corso della giornata si prevedono circa 10 centimetri di neve e potrebbe scattare l'allerta gialla, ma per ora non ci sono disagi negli spostamenti.