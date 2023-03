Treviso, auto contro platano: morte due ragazze

(LaPresse) Due ragazze, di 17 e 19 anni, sono morte mentre altri due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati contro un platano mentre erano a bordo di un auto. È successo ieri notte a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. L'auto, che andava ad alta velocità, sarebbe uscita di strada per poi sbattersi contro l'albero sul lato opposto al senso di marcia. Cause ancora da accertare. Intanto i carabinieri stanno sentendo altri quattro giovani. In base alle ricostruzioni erano a bordo di una Volkswagen Polo e sembra che, insieme ai quattro coinvolti nell'incidente, si stessero recando a trascorrere la serata insieme.