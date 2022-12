Winter Experience 2022, ecco tutte le soluzioni di Trenitalia, Busitalia e Ferrovie del Sud Est

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2022

Trenitalia Winter Experience 2022, al via da domenica 11 dicembre, mira a offrire un’esperienza integrata che va oltre il viaggio in treno o in bus. A guidare le nuove offerte della stagione invernale del Polo Passeggeri del Gruppo FS è una sempre maggiore integrazione tra ferro e gomma, per favorire la mobilità collettiva e condivisa. Il modello “door to door”, tra i pilastri della Winter Experience 2022, è basato sulle esigenze dei clienti e dei territori serviti e garantisce un’offerta sempre più efficace, competitiva e sostenibile che rende concreta e reale la sinergia tra treno, autobus, sharing mobility, gomma e altre modalità cosiddette “dolci”, quali ad esempio la bicicletta.

Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev