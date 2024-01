Putin celebra Natale ortodosso con famiglie soldati caduti in Ucraina

(Agenzia Vista) Russia, 09 gennaio 2024 Il presidente russo Vladimir Putin si è unito alle famiglie dei militari morti nella guerra in Ucraina durante le funzioni della vigilia di Natale nella sua residenza di Novo-Ogaryovo, nella periferia occidentale di Mosca. "Molti dei nostri uomini, i nostri coraggiosi ed eroici ragazzi, sono guerrieri della Russia anche ora, durante le feste - con le armi in mano difendono gli interessi del nostro Paese", ha detto Putin alle famiglie presenti, secondo il servizio stampa del Cremlino.Nel frattempo, il personale militare russo ha celebrato il Natale ortodosso. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i sacerdoti militari hanno guidato i servizi di preghiera in prima linea sia domenica che la notte della vigilia di Natale. Fonte video: Kremilin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it