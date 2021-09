Dieta dell'autunno: come perdere fino a 8 kg in 30 giorni

Siamo a metà settembre ma già parliamo di dieta dell'autunno. Si perché l'estate è ormai soltanto un ricordo (sempre che siate andati in ferie e non siate rimasti tutto luglio e agosto in città a lavorare) ed è ora di mettere via i costumi. Il fatto che iniziamo a coprirci di più non deve però essere la scusa per darci alla pazza gioia dal punto di vista alimentare. Anzi, è bene iniziare a mettersi in carreggiata per perdere quei chili messi su in vacanza. Ecco perché oggi vi proproniamo la dieta dell'autunno, che promette di perdere fino a 8 kg in 30 giorni (cosa che nemmeno un viaggio a Lourdes riuscirebbe a fare).

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com