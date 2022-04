Sebbene il detto dica Chi dorme non piglia pesci, secondo uno studio dormire rende più intelligenti. Po Bronson (esperto di psicologia infantile) e Ashley Merryman (giornalista del New York Times) nel libro “NurtureShock: New Thinking About Children” sostengono che dormire poco abbia effetti negativi sullo sviluppo del cervello.

