Niente cenone di Natale per chi è raffreddato: «Influenza a livelli altissimi»

Gli ultimi cenoni di Natale sono stati caratterizzati dalla presenza del Covid-19. Oggi a far paura e a mettere a rischio il cenone di Natale c'è l'influenza australiana. I livelli dei contagi sono allarmanti, tanto che Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova, ha parlato am Sky Tg24 di nuova pandemia. Anche questa influenza «farà dei morti, come sempre. Il range delle persone che vengono a mancare per l'influenza vanno dai 5mila ai 20mila», ha spiegato Bassetti. Fabrizio Pregliasco, virologo e professore dell'Università Statale di Milano, in un'intervista a Rai Radio1 ha dispensato alcuni consigli, tra cui quello sempre valido in questi casi di evitare di fare grosse tavolate e di saltare il cenone se si è raffreddati. In Italia abbiamo superato il milione di contagi, numero destinato ad aumentare ancora: le stime parlano di 10 milioni di casi a Capodanno.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound