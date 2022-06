MED-EL presenta il Sound Sensation Music Festival, il più grande evento musicale di sempre, pensato per la community dei portatori di impianto uditivo. Il festival sarà trasmesso online in tutto il mondo dal 6 all’8 ottobre. Un’occasione unica sia per artisti di fama internazionale che per utenti di IC appassionati di musica e canto per esibirsi.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com