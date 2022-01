L'anno nuovo è appena iniziato, e questo vuol dire che in cucina o sulla scrivania abbiamo già messo il calendario del 2022. Ma sapete che quest'anno potete riutilizzare quello del 2011? Non è uno scherzo e non è l'ultima trovata degli ecologisti. È tutto vero e ora vi spieghiamo il perché di questa curiosa coincidenza.

