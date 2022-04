Charlotte Casiraghi è malata? Il sospetto sul disturbo e quella coincidenza con Charlene di Monaco

LOLNEWS.IT - Non soltanto Charlene di Monaco sta attirando in questi mesi l’attenzione dei media e dei sudditi: sembra non passarsela tanto bene anche Charlotte Casiraghi, la secondogenita di Carolina di Monaco e nipote di Alberto II. Musa di Gucci e inserita da Vanity Fair tra le donne più eleganti del suo tempo, Charlotte Casiraghi ha 35 anni e due figli, è sposata dal 2019 col produttore cinematografico libanese-francese Dimitri Rassam e pare che nell’ultimo periodo stia vivendo un periodo di crisi con il marito. Ma i rumors sul suo conto non sono finiti: a destare preoccupazione il suo stato di salute, ecco di cosa soffrirebbe.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com