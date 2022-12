Guanti di gomma bucati? Non buttarli! Il trucco per riutilizzarli

Molti oggetti di uso quotidiano, specialmente in cucina, si logorano dopo alcuni utilizzi ma non per questo devono essere necessariamente buttati. È il caso dei guanti di gomma bucati. I guanti di gomma, infatti, si usano per le faccende domestiche possono rivelarsi utili per degli usi alternativi ad esempio si possono usare per aprire barattoli e coperchi duri, dato che la gomma offre un efficiente attrito oppure si possono usare per proteggere le mani quando si fa la tinta ai capelli, in alternativa a quelli usa e getta che solitamente vengono offerti nella confezione originale In questo modo si darà loro una seconda vita, prima di essere definitivamente cestinati.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com