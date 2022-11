Harry, la profezia fa tremare il trono: cosa accadrà quando uscirà il libro

La data del 10 gennaio 2023 suona come un punto di non ritorno nella Royal Family: segna, lo sappiamo, l’uscita del libro di memorie di Harry – Spare – che sta impensierendo Carlo e William. L’astrologa Inbaal Honigman ha parlato in esclusiva con Express.co.uk spiegando che l’evento avverrà nel mese del Capricorno e che non arriverà nulla di buono in questo giorno. «I Capricorno sono orientati agli affari, diretti e scaltri e hanno una profonda comprensione del marketing. Questo è interessante, perché lo stesso principe Harry, sebbene sia una Vergine, ha il Capricorno in aumento nella sua carta astrologica completa». Giove, tra l’altro, influirà positivamente sulla sfera finanziaria della pubblicazione del libro di rivelazioni, ma sarà Mercurio – che a gennaio si troverà in posizione retrograda – a scompigliare i piani. Il consiglio dell’esperta è rimandare le interviste legate a Spare poiché la comunicazione sarà più ostica.

Foto Kikapress; music Once Again from Bensound.com