La profezia del Natale che arriva dal Calendario Maya: ecco cosa potrebbe accadere

Il 2012 è ricordato anche per la nota profezia Maya, che aveva previsto una distruzione della nostra civiltà, alla fine mai avvenuta. Ora c'è chi è convinto che la profezia è stata vittima di un errore di battitura e che la fine del mondo ci sarà, ma nel 2022. Alcuni nuovi studi avrebbero portato alla luce l'errore e l'apocalisse sarebbe attesa tra il 21 giugno e il 31 dicembre di quest'anno alcuni l'hanno persino soprannominata la profezia di Natale. Tuttavia, i Maya vanno considerati come un grande popolo di matematici, e la data della fine del mondo, indicato come lungo computo, potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova era, di un nuovo ciclo. Osservando bene gli avvenimenti, infatti, è chiaro che nel 2012 è accaduto ben poco a differenza degli ultimi anni dove il mondo è stato afflitto da una pandemia, e l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina ha reso più concreto il rischio di una terza guerra mondiale nucleare.

