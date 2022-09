La razza del cane dice tanto del carattere del suo padrone

Cani e padroni si somigliano. Chissà quante volte abbiamo sentito dire questa frase. Può apparire come un luogo comune, eppure molte volte quando ci imbattiamo per strada in un cane con il proprio amico umano notiamo davvero delle somiglianze. Fisiche, in primo luogo. Ma a quanto pare i tratti comuni sarebbero anche caratteriali. Sì, perché quando un padrone sceglie il proprio amico a 4 zampe, lo fa in base a un rapporto empatico che non si può spiegare. La magia, proprio come tra amici o amanti, è tutta lì, in quello sguardo che ci si scambia e in quelle sensazioni a pelle che ci spingono verso l’altro.

