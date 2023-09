Totti e Ilary, il gesto di Francesco allo stadio è super criticato: la reazione social dell'ex cognato

Una guerra aperta sempre più dura è quella esplosa tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma questa volta il palcoscenico non è rappresentato dai tribunali né dagli studi dei loro avvocati, bensì dagli spalti di uno stadio e dalle piattaforme dei social network. È piuttosto sorprendente che in un ambiente così naturale per un leggendario campione del calcio, gli scontri avvengano lontani dal campo di gioco. Ma cosa può essere successo di così rilevante tra Francesco e Ilary? Possibile che un gesto fatto dall’eterno capitano giallorosso proprio all’interno di uno stadio abbia scatenato una nuova diatriba con la moglie? Quale sarà la verità su tutta questa vicenda?

Foto Kikapress, Shutterstock; musica Korben