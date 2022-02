C’è anche il nome di Achille Lauro tra quelli dei Big che si contendono un posto all’Eurovison Song Contest 2022 in rappresentanza di San Marino. Una notizia a dir poco inaspettata, come anche la presenza di altri volti più o meno noti del mondo della musica che si sono candidati per rappresentare la Repubblica al concorso canoro.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com