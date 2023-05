Affari Tuoi, gaffe del concorrente che rivela un retroscena sulle puntate

Gli attentissimi spettatori di Affari Tuoi hanno notato una piccola gaffe andata in onda in una delle recenti puntata trasmesse in tv. Gli utenti sul web hanno infatti parlato di un piccolo tecnicismo televisivo avvenuto e che forse sarebbe dovuto rimanere dietro le quinte. Un concorrente, infatti, attraverso le sue parole, ha fatto intendere che vengono registrate più puntate di Affari Tuoi nello stesso giorno. Come? Si è rivolto a un'altra concorrente, precisamente della Valle D’Aosta, dicendo: «Gliel’ho detto prima mi fai paura… scusa, ieri». «Certo, si sa che ne fanno più di uno al giorno, ma come tutte le cose registrate, non viene detto», ha twittato qualcun altro. «Il punto non è che registrano più puntate al giorno ma che questa cosa è stata detta dal concorrente durante le registrazioni e non tagliata. Solitamente non viene svelato questo al pubblico tv», ha precisato un altro utente.

