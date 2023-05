Amici, Fiorello stuzzica Raimondo Todaro sulla nuova stagione: ci sarà? Cosa svela l'insegnante

Amici si è concluso da pochi giorni ma la curiosità dei fan è già proiettata sulla prossima stagione. A tenere banco, in particolare, è un quesito che al momento non ha ancora una risposta certa. Stiamo parlando della riconferma, o meno, di Raimondo Todaro come professore di ballo. Anche Fiorello, che lo ha ospitato a Viva Rai 2! nella puntata in onda il 29 maggio, non ha perso l’occasione per stuzzicarlo su questo punto. Todaro insieme al corpo di ballo ha reso omaggio a Tina Turner scomparsa di recente danzando sulle note dei successi più noti dell’artista. Ma nel corso dell’ospitata del ballerino a Viva Rai 2! c’è stato modo anche di indagare sulla sua presenza nella prossima edizione di Amici. «E chi lo sa», ha replicato il diretto interessato. Nessuna certezza, dunque.

Foto Kikapress, ufficio stampa Red Communications; music Korben