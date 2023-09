Belen Rodriguez ha litigato con la sorella Cecilia? Il mistero sul like di Stefano de Martino

Il gossip attorno alla famiglia Rodriguez si arricchisce di un nuovo retroscena: dopo l'ennesima rottura con Stefano De Martino e il nuovo fidanzamento tra Belen ed Elio, spunta una presunto distacco tra Cecilia e sua sorella. Ad avanzare questa ipotesi sono gli utenti sui social e l'esperta di Gossip Deianira Marzano, che nelle sue stories ha condiviso alcune segnalazioni. Nei messaggi si legge: «Cecilia è stata a Venezia e ha ricevuto like da tutti (Stefano compreso) tranne che da Belen. Lo scorso anno addirittura Belen aveva ripostato nelle storie le foto di Cecilia» e ancora: «Penso che le sorelle Rodriguez abbiamo forse litigato, perché non si mettono più i like». Chiaramente non c'è ancora nulla di certo, per ora si tratta soltanto di deduzioni e ipotesi fatte dai più attenti che hanno incrociato i movimenti social delle sorelle Rodriguez.

