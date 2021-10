Durante l’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha mostrato tutto il suo disappunto per il blocco del ddl Zan in Senato, dedicando alcune parole alla causa. Una dichiarazione molto semplice che ha subito fatto il giro del web. Ecco che cosa ha detto la conduttrice in diretta tv.

