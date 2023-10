Elodie nuda, la cover dell'album per provocare: «Mi piace infastidire certa gente»

Dal sodalizio artistico tra Elodie e il Maestro Milo Manara, tra i più celebri fumettisti del nostro paese e nel mondo, nasce la cover di Red Light, elaborazione culturale in cui il tema dell’indipendenza femminile e la potenza del corpo sono centrali. Il Maestro Manara, che con le sue eroine a colori ha tratteggiato sempre donne combattive e sensuali, protagoniste attive delle storie, in questa cover rappresenta Elodie. È nuda, con una mano serrata a pugno, come se rivendicasse il suo essere, la sua libertà, la dignità e la solennità del corpo nudo che diventa manifesto di un pensiero. La libertà femminile desta ancora scompiglio, nella cover rappresentata dal fondale, e spesso sembra quasi ci siano dei limiti, dei confini entro cui la donna deve muoversi se vuole sopravvivere. La matita del Maestro Manara racconta, in contrasto ad un contesto in totale caos, l’eternità del corpo nudo, senza orpelli, nella sua più composta ieraticità. «Credo che sia tra i regali più belli che mi siano stati fatti. – dice Elodie in conferenza stampa – Avevamo già deciso di lavorare insieme, ma questa cover è venuta fuori in modo molto organico dopo lo scandalo della foto senza veli. Anche perché devo dire che la gente è molto semplice. Sai già che andrai a colpire una fascia di pubblico. Mi sono sempre divertita molto a infastidire questa fascia, perché ho la fortuna di potermi esprimere: l’ho sempre fatto e lo farò per tutta la vita».