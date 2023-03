Gf Vip, ecco cosa fa Oriana dietro l'anta dell'armadio per non dimenticare Daniele: «Non mi fanno mai vedere niente»

Nella casa del GF VIP, Oriana Marzoli è stata sorpresa dalle telecamere mentre fa il suo piccolo "rituale" per non dimenticarsi di Daniele. La loro storia è stata troncata nel bel mezzo della frequentazione a causa dell'inaspettata squalifica proprio di Daniele, a seguito di alcuni atteggiamenti ritenuti eccessivi da parte della produzione. Dentro l'antina dell'armadio, in questi giorni Oriana ha appeso alcune foto di Daniele. "Ogni tanto mi guardo le foto per non dimenticarmi la sua faccia, visto che non mi fanno vedere mai niente, neanche un saluto" ha spiegato. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com