Nella notte, al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati sotto le coperte. Tuttavia, non appena il coinquilino si è allontanato un attimo per andare a prendere dell’acqua, l’ex tronista non ha reagito nel migliore dei modi. Ecco che cosa è successo.

Foto ufficio stampa Mediaset; music Funday from Bensound.com