Grande Fratello, Gessica Notaro attacca Massimiliano Varrese: «La produzione intervenga»

In un intervento mediatico che é ora virale sui social l'influencer Gessica Notaro attacca Massimiliano Varrese nel caso Luzzi: «Credo si stia sottovalutando la questione. E poi le vittime sono portate a giustificare perché sembrano cose non troppo gravi. Addirittura ci si ride su. Ma é sbagliato e si alza sempre più la asticella». L'opinione della Notaro è netta. Ma quella del pubblico di Grande fratello 2023 si divide. C'è chi è a favore di Varrese e chi invoca la sua squalifica dal gioco. «Certe condotte non sono da giustificare e non sono normali», prosegue Gessica. Quello che l'ha colpita è che si sia data al Varrese addirittura l’immunità dalla nomination. Quindi si è rinforzata positivamente una condotta sbagliata. «Abbiamo visto tutti quanti quello che sta succedendo. Prima anche nei confronti di Heidi. Mi domando come mai il padre l'abbia portata via(?) e non sia intervenuta la produzione. Anche in quel caso non andava bene. Okay, ci saranno stati dei motivi. Ma non possiamo accettare alcune cose. Tanto più in tempi come questi. Non sto paragonando queste cose ai femminicidi», ci tiene a specificare. Infine non sono passate inosservate agli occhi della Notaro ma anche del pubblico alcune frasi molto gravi di Varrese e di Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi.

Foto Kikapress per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy