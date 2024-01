Grande Fratello, la scena da squalifica di Federico con Letizia? Il momento piccante

Tra nomination, nuovi ingressi e addii, il Grande Fratello continua la sua corsa anche nel 2024, in un'edizione che si è prefissa lo scopo di fare da spartiacque col passato. È noto ormai che, per volere della rete, sono stati messi al bando comportamenti trash e troppo sopra le righe, a favore di un GF più pulito e sereno. O almeno questa era l'idea iniziale e, sebbene alcune cose sembrano essere cambiate, altre parrebbero essere rimaste più o meno le stesse. Anche quest'anno, infatti, gli utenti sui social si indignano spesso per alcune immagini catturate dalle telecamere nella casa, che non hanno nulla a che fare con la diretta trasmessa su Canale 5 in cui i concorrenti, litigate a parte, appaiono tutti al proprio posto. L'ultima polemica in ordine di tempo, è nata per un video in cui si intravede Federico approcciarsi alle spalle di un altro concorrente, che, dopo pochi secondi, lo allontana con una piccola spinta in dietro. Per tanti, influenzati dagli ultimi avvenimenti nella casa, quell'altra persona sarebbe Letizia: «Sono in difficoltà io a vedere questo video, questi atteggiamenti fanno schifo e non è la prima volta», ha commentato un utente. «E per fortuna Paolo non ha visto niente, se no sai che macello viene fuori», ha scritto un altro spettatore. Ma c'è anche chi, guardando meglio il breve video, è convinto che quello sia Massimiliano Varrese e non la dolce metà di Paolo: da dietro una tenda, si vedono infatti spuntare dei capelli cortissimi, che sembrano proprio essere quelli dell'attore.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben