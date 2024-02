La readership sull'open web indica che Annalisa potrebbe essere la vincitrice di Sanremo

Mentre manca ormai pochissimo all'inizio del nuovo Festival di Saremo e dopo l'edizione dei record 2023 è sempre più forte l'attenzione mediatica per la nuova kermesse che si annuncia ancora più interessante della precedente, ecco i risultati di una peculiare analisi della readership sull'open web relativa agli artisti che prenderanno parte alla competizione. Per il mondo del web questo potrebbe essere il Sanremo di Annalisa: secondo Taboola, piattaforma leader mondiale nell'offerta di raccomandazioni per l'open web, attiva nel consigliare e indirizzare gli utenti alla scoperta di contenuti di loro interesse, la cantautrice italiana che sarà in gara con il brano “Sinceramente” è l'artista con più visualizzazioni sull'open web negli ultimi 90 giorni tra i trenta cantanti in gara annunciati lo scorso dicembre. Taboola ha analizzato i dati sulle visualizzazioni delle pagine di tutti gli editori italiani del proprio network per evidenziare che alla data del 30 gennaio nella sezione Arte e Intrattenimento la cantante sulla cresta dell'onda con i suoi recenti celebri tormentoni “Mon Amour” e “Bellissima” e la partecipazione in “Disco Paradise” ha ottenuto 1.000.000 di visualizzazioni, quasi il doppio dei Negramaro (che si esibiranno con “Ricominciamo Tutto” e che hanno totalizzato 508.000 visualizzazioni), oltre due volte Dargen D'amico in gara con “Onda alta” (446.000 visualizzazioni) e Emma, che al festival porterà “Apnea” e che ha totalizzato 426.000 visualizzazioni; Annalisa è stata inoltre letta oltre tre volte in più del trio tenore Il Volo (314.000 visualizzazioni e in gara con “Capovaloro”) e quattro volte di più di Mahmood (251.000 visualizzazioni ad oggi, in attesa della esibizione con il suo “Tuta gold”) e dei Ricchi è Poveri, primi con 250.000 visualizzazioni tra gli artisti storici della manifestazione, avendo partecipato al Festival 12 volte, quest'anno porteranno il brano “Ma non tutta la vita”.

Foto ufficio stampa; musica Korben