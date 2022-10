«Marco Bellavia era solo un disadattato», parole grosse di Elenoire su dopo le urla dei fan

Un piccolo gruppo di telespettatori del Grande Fratello Vip si è recato fuori dalla casa del reality show per protestare contro gli atteggiamenti tenuti da molti concorrenti nei confronti di Marco Bellavia, accusandoli di bullismo con delle urla che sono state udite anche all’interno della villetta del programma. La reazione di Elenoire Ferruzzi ha però sconvolto gran parte del pubblico per via delle parole dure utilizzate ancora adesso nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, definito un disadattato. Ma se la Ferruzzi ha dimostrato di non aver empatizzato con Marco nonostante tutta la vicenda, stupisce anche l’ammenda (tardiva) di Ginevra Lamborghini, alla quale è seguita quella che molti hanno definito una censura da parte della produzione del reality show. Ma cosa sta succedendo di preciso nella casa più spiata d’Italia dopo la cacciata di Marco Bellavia?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music OnceAgain from Bensound.com