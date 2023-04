Mare Fuori 4, come fare i casting: «Rivolti anche a chi è alle prime armi»

Il regista Ivan Silvestrini ha risposto alle domande dei fan su Instagram riguardanti i casting e le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. Silvestrini ha affermato che i casting sono «spesso rivolti a persone alle prime armi», ma ha escluso il cosiddetto street casting in quanto la serie è diventata molto popolare e sarebbe impossibile da gestire. Silvestrini ha consigliato ai giovani aspiranti attori di non avere aspettative eccessive rispetto alla possibilità di diventare una musa di qualche regista. Ha sottolineato invece l'importanza dello studio e della formazione, affermando che senza di essi, si rischia di diventare solo «una meteora». Il regista non ha saputo dare una risposta esatta sulla data di inizio delle riprese ma ha invitato i fan interessati a seguire le informazioni riportate nei titoli di coda della serie televisiva per scoprire chi si occupa di comparse.

Foto ufficio stampa Fosforo, music Summer from Bensound.com