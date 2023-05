Maria De Filippi, guadagni record: ecco la cifra da capogiro che incassa la conduttrice tv

Dal punto di vista professionale il 2022 è stato decisamente un anno da ricordare per Maria De Filippi. I suoi programmi hanno fatto registrare numeri da capogiro, come del resto avviene ogni anno. La novità, però, è che gli incassi di Fascino, la società di produzione fondata dal compianto Maurizio Costanzo nel 1982 e controllata per metà da Mediaset e per l'altra metà dalla conduttrice, ha avuto incassi record rispetto al passato. Secondo quel che viene riportato da ItaliaOggi e ImTv la società di produzione Fascino ha fatto registrare ricavi relativi al 2022 pari a 75,3 milioni di euro e 11,8 milioni di utili. Per capire la portata di queste cifre basti pensare che nel 2021 gli utili erano 6,4 milioni. Il patrimonio netto? Sembra si aggiri intorno ai 40 milioni, quando nel 2021 era di 33,2 milioni. Una bella crescita, insomma.

