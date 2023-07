Maurizio Costanzo, Massimo Lopez fa l'imitazione a Tali e Quali: Carlo Conti chiarisce perché è stata mandata in onda

Su Rai Uno, sono attualmente in corso diverse repliche estive, tra cui una del popolare spin-off di Tale & Quale Show, intitolato Tali e Quali, in cui non si imitano cantanti ma personaggi famosi. Nel recente fine settimana, tuttavia, è stata riproposta un'episodio in cui Massimo Lopez imitava Maurizio Costanzo. Questo momento ha destato l'indignazione di molti fan, che lo hanno considerato irrispettoso dopo la prematura scomparsa del celebre giornalista e conduttore televisivo. Tuttavia, è stato Carlo Conti stesso a fornire una spiegazione sul motivo di questa messa in onda. Scopriamo cosa ha dichiarato poco prima della trasmissione di quell'episodio.

