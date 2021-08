Nuovo singolo per J-Ax nel giorno del compleanno: «Prendetevi tutto, non importa la vostra età»

Nel giorno del suo 49esimo compleanno, J-Ax annuncia una doppia uscita che farà felici i suoi fan. Ringraziando per gli auguri, Aleotti fa il suo regalo ai fan: è disponibile il singolo ‘Sansone’ e il nuovo progetto “Surreale” è in uscita il 27 agosto. «Provo una sensazione strana», commenta Ax commentando il traguardo dei 49 anni in una clip video dal profilo Instagram. «Quando ero troppo giovane mi dicevano che era presto per fare qualcosa di importante, che dovevo mettermi in fila. Ora, invece, sono troppo vecchio, per tutto: per la mia musica, per come mi vesto, per come parlo». «Prendetevi tutto non importa la vostra età – continua il rapper – L’unica voce che dovete ascoltare è quella che vi dice che potete seguire i vostri sogni. E che non è mai troppo presto o troppo tardi per esaudirli». Quindi, l’annuncio del mega expansion pack. «È un viaggio bellissimo e sono contento di farlo insieme a voi», conclude Ax.

