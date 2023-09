Sgarbi cita Barbara D'Urso in diretta a Pomeriggio 5: la reazione immediata in studio, cosa è successo

il debutto di Myrta Merlino a POmeriggio 5 non è stato privo di critiche a causa di problemi tecnici in regia. Durante la seconda puntata in diretta, sono emersi problemi audio e video che hanno irritato la conduttrice. La puntata ha generato particolare interesse a causa della presenza di Vittorio Sgarbi, chiamato a discutere del tradimento di Massimo Segre e Cristina Seymandi. Durante la discussione, Sgarbi ha menzionato il nome di Barbara d'Urso, creando confusione e portando la regia a interrompere bruscamente. Questo episodio ha suscitato reazioni sui social media, con molte persone che hanno ironizzato sull'ossessione per Barbara d'Urso nel programma. Resta il mistero su cosa Sgarbi intendesse con le parole «Politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso», ma è evidente che la conduttrice continua a essere un'ombra presente a Pomeriggio 5.

Foto ufficio stampa Mediaset, Kikapress; usica Korben