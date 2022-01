“Stasera Sanremo?”, il pre-show del Festival è live su TikTok con The Jackal

“Stasera Sanremo?”. Ovviamente sì. Il Festival è alle porte e l’attenzione di molti Italiani è tutta rivolta alla kermesse. Attorno ad essa ruotano un sacco di iniziative, anche sui social, come il pre-show live su TikTok con i The Jackal che animerà la community giornalmente tra ospiti e sorprese. #DietroLeQuinte e #Sanremo2022 sono gli hashtag per raccontare e scoprire la settimana sanremese senza perdersi nulla.

Foto Kikapress, ufficio stampa Bcw; music Elevate from Bensound.com