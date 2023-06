Temptation Island, Pamela Camassa fa una confidenza su Filippo Bisciglia a pochi giorni dall'inizio

Pamela Camassa è attualmente impegnata nell'avventura de L'Isola dei Famosi e il suo fidanzato di lunga data, FIlippo Bisciglia, l'ha incoraggiata a partecipare, dimostrandole da subito il suo sostegno. È stata lei stessa a spiegarlo, dichiarando: «Sapeva che era un programma che avrei voluto fare volentieri, quindi ha immediatamente appoggiato l'idea». Attualmente, Filippo è impegnato in Sardegna per le registrazioni di Temptation Island, e Pamela ha espresso i suoi sentimenti alla naufraga Cristina Scuccia durante un momento di confidenza. «Solitamente ero con lui, partecipe di quel momento lavorativo. In questo periodo, il mio compagno sta registrando un programma molto conosciuto. Sono sempre stata abituata a sostenerlo e a stare al suo fianco. Ora, invece, siamo molto distanti», ha spiegato Pamela.

