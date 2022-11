Una mostra celebra i 150 anni dalla prima pubblicazione di Alice nel Paese delle Meraviglie

Era il 1872 quando Alice arrivò in Italia grazie all’editore Loescher, che fece conoscere e amare il racconto di Lewis Carroll. Lo scrittore, nel 1865, diede vita alla sua opera più celebre ‘Alice’s Adventures in Wonderland’, capolavoro del fantasy mondiale. Per celebrare l’anniversario della prima pubblicazione italiana, la Galleria SpazioCima di Roma propone la collettiva ‘Wonderland’ curata e organizzata da Roberta Cima, con opere di AjnoS, Le Fiabe nel Cassetto di Serenella Lombardi e Alessandra Pierelli. La mostra è visitabile (ingresso libero) dal 16 novembre al 23 dicembre, da martedì a venerdì 15:30-19:30, sabato e domenica 16:00-19:30. Apertura domenicale dal 27 novembre.

