Uomini e Donne, brutte notizie per Maria De Filippi: cosa si è scoperto sui nuovi tronisti

La prossima stagione di Uomini e Donne è alle porte e sono stati annunciati i nuovi tronisti. Tuttavia, sui social circolano alcune indiscrezioni a riguardo. Brando infatti potrebbe essere stato escluso dalla trasmissione prima ancora di iniziare a causa di segnalazioni che indicavano la sua presunta relazione sentimentale. Dopo l'annuncio della sua partecipazione, sono circolate voci che lo legavano a una ragazza di nome Alice, che ha chiarito che tra di loro c'era solo un'amicizia e che la convivenza era legata al lavoro. Un'altra polemica ha coinvolta Cristian Forti, il quale ha difeso la sua partecipazione affermando di essere single nonostante una foto sui social con la sua ex fidanzata. La foto è stata scattata durante una vacanza prenotata quando erano ancora insieme, ma Christian ha chiarito che sono ormai ex partner e che lui è effettivamente single e quindi pronto per affrontare il percorso a Uomini e Donne.

Foto Red Communications; music Korben