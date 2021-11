Atp Finals, l'elite del tennis si sfida a Torino

L'élite del tennis mondiale si sfida al Pala Alpitour di Torino per la 52^edizione delle Atp Finals. Da oggi fino al 21 novembre, per la prima volta nella storia del torneo, una città italiana ospita l'evento più atteso della stagione tennistica con gli otto maestri della racchetta che si daranno battaglia per decretare il migliore: tra loro anche l’azzurro Matteo Berrettini (Jannik Sinner invece è prima riserva). Si parte oggi alle 14 con la sfida Medvedev-Hurkacz mentre alle 21 tocca a Zverev-Berrettini.