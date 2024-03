Calcio, la confessione di Osvaldo: «Soffro di depressione, vivo chiuso in casa»

(LaPresse) Daniel Osvaldo è apparso sui social ha fatto una confessione: "Da molto tempo sto lottando contro una depressione molto forte, mi ha fatto cadere in tante dipendenze, alcol e droga". L'ex calciatore argentino, naturalizzato italiano, ha raccontato che cosa gli sta succedendo in un video, pubblicato sul suo account Instagram. "Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo dalle mani. Volevo raccontarlo e condividerlo con voi. Sto seguendo un percorso psichiatrico, sto prendendo farmaci, ho una malattia ben precisa. Mi manca autostima, mi sento depresso e molte volte mi trovo a ricadere nelle mie dipendenze", ha raccontato in lacrime il 38enne ex Inter, Juventus e Roma. "Per rabbia cado nell'autodistruzione e questo danneggia anche la gente che mi sta intorno. Vivo da solo, chiuso in casa, non esco mai e non faccio niente di produttivo per la mia vita. Alcune volte non trovo l'energia di alzarmi dal letto, talvolta neanche di lavarmi. E voglio raccontare tutto questo perché credo che l'unico modo per uscirne sia che la gente sappia quello che sto passando". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE