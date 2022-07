Palio di Siena, per l’Oipa è da abolire

Il Palio di Siena si conferma una manifestazione pericolosa che mette in secondo piano i diritti degli animali. Questo è il punto di vista dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) dopo la gara del 2 luglio. Gara partita senza due cavalli infortunati durante le prove e il grave stress subito dagli altri dopo ben cinque false partenze. Il tutto in una pista che mette a rischio l’incolumità degli animali e degli stessi fantini (uno di questi ultimi è finito in ospedale dopo essere stato disarcionato).

