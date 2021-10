Anche Google scende in campo e si schiera contro il dilagare di fake news sul cambiamento climatico. L’azienda, infatti, ha deciso di intervenire con l’obiettivo di arginare la cattiva informazione che circola in rete. In particolare, il motore di ricerca è impegnato in una campagna contro le fake news per ridurre le notizie false in materia di climate change.

