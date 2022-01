È arrivata anche in Italia WeWard l’app che ha conquistato già Francia, Spagna e Belgio. Si tratta di un applicazione che incentiva l’utente a camminare di più, trasformando i suoi passi in voucher o euro accreditabili direttamente sul proprio conto. Ma quanto si guadagna veramente? E come funziona questa app? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

