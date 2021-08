Uno degli afghani rientrati in Italia: «Ho rischiato di morire con mio figlio e mia moglie»

(Agenzia Vista) Roccaraso, 19 agosto 2021 "Vivo da 15-16 anni in Italia, sono tornato in Afghanistan per portare qui i miei familiari, ma sono riuscito a portare solo mia moglie e mio figlio, gli altri sono rimasti lì. Sono stato 5 giorni, ho avuto paura che mi uccidessero, e ho avuto paura anche per mia moglie e mio figlio". Questa la testimonianza di un afgano rientrato in Italia grazie al ponte aereo Roma-Kabul dell'Aeronautica militare, ora a Roccaraso insieme agli altri afghani per la quarantena. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it