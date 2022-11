Cinecittà World, tutte le novità natalizie: dal Villaggio di Natale alle attrazioni a tema

Manca poco più di un mese a Natale e per le strade delle città i preparativi sono già cominciati; la magia del Natale è arrivata anche nel parco divertimenti del Cinema e della Tv, Cinecittà World. Dal 12 novembre fino all'8 gennaio, lasciatevi incantare da luci colori e suggestioni del Villaggio di Natale. Un'occasione perfetta per lasciarsi trasportare nell'atmosfera natalizia grazie a show musicali, mercatini e attrazioni dedicate al Natale. Sono ben 14 le attrazioni e gli spettacoli a tema natalizio che vi attendono a Cinecittà World e che sapranno conquistare grandi e piccini. L'accoglienza è subito magica: la Cinecittà Street è infatti la location del Christmas Show (alle 11:00) lo spettacolo che da il benvenuto ai visitatori. L'euforia e la gioia delle danze e delle musiche natalizie, vi accompagneranno verso le prossime mete come la Casa di Babbo Natale.

Foto Cinecittà World; music BenSound