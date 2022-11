Il santuario che sembra un castello fiabesco: un luogo che a Natale attira molti visitatori

Sembra un castello fiabesco, in realtà è il Santuario di Maria SS. Addolorata, in Molise. Ogni anno questo affascinante complesso, accoglie moltissimi visitatori e pellegrini. Il Santuario sorge vicino a Castelpetroso, tra le valli di Bojano e Carpinone, nel luogo in cui alcuni pastorelli alla fine del XIX secolo raccontarono di aver visto l'apparizione della Madonna. I lavori per costruire questo complesso iniziarono nel 1890 e furono terminati nel 1975. Lo stile è neogotico italiano, con la cupola ottagonale celeste e la facciata incorniciata da due torri campanarie, che rimanda la mente ai castelli della Loira. A Natale l'atmosfera si fa sempre più intima tra i mercatini e gli addobbi che rendono tutto speciale e unico. Ogni anno sono molti i turisti che fanno visita e restano sorpresi dalla bellezza di un luogo incantato come questo.

Foto Shutterstock; music Once Again from Bensound.com