Lazio, ecco la foresta incantata con un tappeto morbido di foglie rosse

Forca d'Acero è un valico stradale che si trova tra l'appenino laziale e abruzzese, tra la provincia dell'Aquila e quella di Frosinone, collegando i comuni di Opi e San Donato Val di Comino, attraversato dalla Strada statale 509 di Forca d'Acero e segnavia occidentale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Chiunque lo percorre rimarrà estasiato dalla sua unicità e sarà immerso in un'altra dimensione.

