Le montagne russe più ripide del mondo in Texas, caduta verticale da oltre 45 metri

(LaPresse) Per ora si possono ammirare e provare solo in versione virtuale, ma le emozioni sono comunque garantite e i brividi lungo la schiena assolutamente reali. Si chiamano Dr. Diabolical's Cliffhanger e sono le montagne russe più ripide del mondo. Si trovano nel parco divertimenti Six Flags Fiesta, che si trova a San Antonio, nel Texas. L'ottovolante – che dispone di tre treni da 21 passeggeri – è lungo 762 metri, arriva a una inclinazione di 95 gradi, sale fino a quasi 46 metri di altezza, ha una caduta verticale di quasi 23 metri ed è in grado di raggiungere una velocità di oltre 96 chilometri orari. Sul sito del parco divertimenti, l'attrazione viene presentata così: «La dottoressa Diabolical ha costruito una macchina per raccogliere l'essenza dell'adrenalina umana e della paura per nutrire le sue creature. Questa macchina si chiama Dr. Diabolical's Cliffhanger». A giudicare da questo video, che mostra una simulazione in soggettiva del viaggio, di adrenalina e paura questa macchina ne raccoglierà parecchia.