Sicilia, in questo borgo potrai immergerti in un suggestivo presepe itinerante

Siete alla costante ricerca di luoghi in cui vivere la magia del Natale? Questo Borgo in Sicilia, nella provincia di Siracusa è quello che fa per voi. Qui sarete travolti ad un suggestivo presepe itinerante e da una delle luminarie più grandi d'Italia. Il borgo di Buccheri si trova sui monti Iblei, e già solo la sua collocazione e la sua architettura basterebbero ad affascinare il visitatore. Il castello intorno al quale si è sviluppato il primo abitato risale all'epoca normanna, e la magia del Natale pervade tutta la cittadina a partire dell'8 Dicembre fino al 6 Gennaio. In questo periodo il cuore del borgo viene animato da un presepe itinerante con figure che arrivano ai 160 cm di altezza.

Foto Shutterstock; music Summer from Bensound.com