Benevento, tutti pronti alla bufera di neve

Giovedì 5 Gennaio 2017, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 4 Gennaio, 22:45

BENEVENTO - Ieri vertice in Prefettura presieduto dal vice prefetto vicario Giuseppe Canale, per l’allarme meteo che prevede neve e temperature polari nelle prossime ore. Presenti i delegati dei vari enti: per il Comune l’assessore Pasquariello, il capogabinetto Pironti, e il comandante della polizia municipale Fantasia, per la provincia l’ingegnere Minicozzi. Decisa l’attivazione di tutte le strutture operative sul territorio. Il sistema di pronto intervento per la manutenzione della rete stradale è stato allertato dalla Provincia. Nelle prossime ore verrà sparso sale sofisticato soprattutto nelle aree montane nell’ambito del «Piano Neve». Il piano neve è stato predisposto in via d’urgenza nei giorni scorsi - ha ricordato il presidente Ricci - nonostante le pesanti difficoltà di bilancio in cui si dibatte l’ente, rinvenendo economie di gestione. L’approvazione del bilancio di previsione del 2016, intervenuta, per le ragioni a tutti note, soltanto sul finire dello scorso anno, ha consentito peraltro di avviare una gara d’appalto per la copertura del fabbisogno del «Piano Neve» per i prossimi mesi.