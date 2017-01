Il sottosegretario Migliore: «Partita la gara per la rete idrica»

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Santa Maria Capua Vetere. Pranzo di solidarietà nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per 100 detenuti privi di sostegni familiari e mezzi economici. Grazie alla Comunità di Sant’Egidio – che ha organizzato nel periodo delle festività ben 43 eventi in tutti i penitenziari italiani – anche i reclusi più bisognosi del carcere sammaritano o quelli che non ricevono visite, hanno potuto assaporare un momento di calore umano e di «libertà» pranzando tutti assieme nel teatro della Casa circondariale, struttura guidata dalla direttrice Carlotta Giaquinto. Con loro, anche il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, il quale ha mostrato «apprezzamento per questo di tipo di iniziative di socialità messe in atto da volontari che prestano parte del loro tempo nelle attività legate al mondo carcerario».«Nel corso dell’ultima visita qui avevo chiesto informazioni sui lavori alla rete idrica il cui mancato allaccio è causa di disagi per i detenuti da diversi anni – ha spiegato Migliore – e oggi accolgo con favore la notizia del bando del comune di Santa Maria Capua Vetere destinato all’affidamento di uno studio per la fase progettuale e di rilevazione geologica finalizzati alla costruzione di una condotta idrica a servizio della casa circondariale e delle aule bunker». Al pranzo di hanno partecipato, fra gli altri, anche don Maurizio Patriciello, i vicedirettori Rubino e Migliaccio e diverse autorità locali: magistrati, responsabili dell’amministrazione penitenziaria oltre alla deputata Pd Camilla Sgambato.